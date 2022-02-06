المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر مسؤولة في “حكومة المرتزقة”، الأحد، أن الإمارات استحدثت معسكرا جديدا في أرخبيل سقطرى، أقصى جنوب اليمن.

وأكدت المصادر أن الإمارات أنشأت معسكرا في مدينة حديبو عاصمة الجزيرة، وجهزته بكافة المعدات والآليات العسكرية، بعد استحداثها مطار عسكري مشترك مع القوات البحرية الإسرائيلية.

وأشارت إلى استمرار إرسال الإمارات خبراء عسكريين من جنسيات مختلفة، مبينة أن أبو ظبي استعانت بضباط إسرائيليين لإنشاء وإدارة المعسكر الجديد.

وكانت شركات إسرائيلية قد باشرت قبل أسابيع، أعمال توسعة في مطار سقطرى الدولي، بغرض إنشاء أجهزة مراقبة تابعة لإستخبارات كيان الإحتلال.

ويأتي استحداث المعسكر بعد عودة القيادي القبلي التابع للإمارات عبدالله عيسى بن عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، المتهم بالخيانة والتواطؤ مع احتلال الجزيرة.