المشهد اليمني الأول

يومًا تلو آخر، يتكشّف حجم المال المدفوع في سياق الحملة الممنهجة على حزب الله، وفي هذا السياق، كشفت معلومات لصحف لبنانية عن وجود صحافي بين الموقوفين المتورطين في ملف المتعاملين مع العدو “الإسرائيلي” الذي تولاه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وعلمت “الأخبار” أنّ الصحافي المشتبه فيه يدعى م. ش.، كان يعمل في مجلة “الجرس”، قبل أن ينتقل لكتابة مقالات في موقع إخباري.

وكشفت مصادر قضائية للصحيفة أنّ” الصحافي المذكور كتب عشرات المقالات ضد حزب الله بطلب من جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح بين ٣٠٠ دولار و٧٠٠ دولار على المقال الواحد”، ولفتت المصادر الى أنه طُلب من الصحافي أن يشير في مقالاته إلى تورّط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب الرأي العام ضده.

ولدى سؤاله خلال التحقيق معه إن كان يعلم أنّ الجهة التي كانت تدفع له “إسرائيلية”، ردّ بأنّه كان يشكّ بأن تكون الجهة “إسرائيلية”، لكنّه تابع العمل معها طمعاً بالمبلغ المالي الذي كان يتلقّاه لقاء كل مقال يكتبه.