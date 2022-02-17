المشهد اليمني الأول

عاجل.. طيران العدوان يعاود إستهداف هذه المناطق الحساسة في العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف “أماكن الاستهداف”

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 18 فبراير 2022م، عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء وسط تحليق مستمر.

وأفاد مصدر محلي في العاصمة صنعاء عن شن طـيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح المصدر أن غارتين لطيران العدوان استهدفت منطقة المساجد في مديرية بني مطر، مشيراً لاستمرار تحليق طيران العدوان على العاصمة صنعاء.

وكان قد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال ال24 ساعة ماضية أكثر من 20 غارة جوية استهدفت محافظات حجة ومأرب ونجران.

فيما أفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط عن رصد 290 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية فضلاً عن 109 خروق بقصف مدفعي وصاروخي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا شهداء وجرحى مدنيين وأضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، مستفيدا من الدعم الأمريكي الواسع وصمت وتماهي المجتمع الدولي ومجلس الأمن.