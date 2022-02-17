المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أبرز مضامين الرؤيـة التي سلمها الوفد الوطني للجانب الروسي لمعالجة الملف الإنساني باليمن.

وأكدت المصادر أن الرؤيـة تضمنت مطالبة الوفد الوطني بضرورة فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة لضمان حرية التنقل وتدفق السلع والبضائع دون أي قيود.

وأشارت إلى أن الرؤيـة نصت على تنظيم الإيرادات النفطية والغازية بما يضمن صرف المرتبات دون استثناء أو تمييز، لافتة إلى أن هدف الرؤية الأساسي تخفيف معاناة شعبنا وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر أن الرؤية التي قدمها الوفد الوطني أحرجت قوى العدوان وأظهرت أنها ليست في وارد الحل بل تسعى لتعميق المعاناة الإنسانية.

ويوم الثلاثاء الماضي صرح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن الوفد سلم الأصدقاء الروس عبر سفير موسكو لدى اليمن رؤية الوفد للحل الانساني بهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.