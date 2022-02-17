المشهد اليمني الأول

التقى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الخميس. بوفد من قبائل آل جناح من مديرية حريب بمحافظة مارب.

وخلال اللقاء ثمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي المواقف الوطنية المشرفة لآل جناح ووفاءهم مع شعبهم وبلدهم في مواجهة قوى العدوان.

ولفت السيد إلى أن الحرب على اليمن واسعة ويستخدم العدو فيها الحصار والاقتصاد وتشتيت الشعب ونشر العداوة بين أبنائه.

وأكد السيد أن دعوتنا هي دعوة الأخوة والتعاون بين أبناء الشعب.

وحث السيد الجهات الرسمية على تقديم الخدمات والقيام بواجبهم في مديرية حريب وفق الإمكانات المتاحة.