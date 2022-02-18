فتـاة من شرعب تختطف رجل في مدينة تعز والجهات الأمنية التابعة للمرتزقة تفشل بضبطها

المشهد اليمني الأول

أقدمت فتـاة على اختطاف رجل وسط مدينة تعز المحتلة وما يزال مصيره مجهول، عقب فشل سلطات المرتزقة بضبط الفتاة.

وبحسب مذكرة صادرة عن مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز الى مدير قسم شرطة عصيفرة ورئيس قسم البحث الجنائي فإن فتـاة تدعى / تغريد قائد غالب الشرعبي قامت باختطاف المجني عليه / مبارك سلطان محمد محمد الوافي يوم الإثنين الموافق 2022/2/7م.

وأوضحت المذكرة أن المجني عليه ما يزال مختطف منذ ذلك التاريخ وإن إدارة البحث توالي محاضر جمع الإستدلالات والبحث والتحري حول واقعة الاختطاف.

وطالب مدير بحث تعز مدير قسم شرطة عصيفرة ورئيس قسم البحث الجنائي ضبط الـ فتـاة المتهمة وإرسالها إليهم لاستكمال الاجراءات والإحالة الى جهة الاختصاص.