المشهد اليمني الأول
أصدرت المقاومة الاسلامية بيانا حول إرسالها الطائرة المسيرة “حسان” في مهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
سورة الروم – 47
بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة الإسلامية الطائرة المسيرة “حسّان” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة إستطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت الطائرة “حسان” من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة.
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم