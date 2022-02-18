المشهد اليمني الأول

أكد جيش كيان العدو الإسرائيلي اليوم الجمعة 18 فبراير 2022م تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل المحتلة بسبب اختراق طائرة مسيرة لبنانية.

وذكر متحدث كيان العدو أنه “تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية”، دون ذكر أي تفاصيل بشأن مصير المسيرة.

وأفادت هيئة البث الصهيوني “كان” أن صافرات الإنذار دوت في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في مجلس غور الأردن الإقليمي.

الإذاعة اشارت إلى أن صافرات الإنذار دوت أيضا في جنوب الجولان السوري المحتل، مرجحة أن طائرة مسيرة لبنانية مرجح أنها تابعة لحزب الله خرقت الحدود.

من جانبها سخرت مصادر فلسطينية وقالت إن طائرات اف 16 ومروحيات هجومية استنفرت لأسقاط طائرة مسيرة لبنانية دخلت في سماء فلسطين المحتلة، ومع ذلك فشلت واعترفت بفشلها.

ويعيش كيان العدو الصهيوني وضعا قلقا مع تصاعد المواجهات في حي الشيخ جراح بالقدس والضفة الغربية، وتهديد فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد حال استمرار الكيان الغاصب بسياساته الاستيطانية في الشيخ جراح.