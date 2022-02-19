في عهد أوباما وترامب والآن بايـدن، أدت صفقات الأسلحة الأمريكية مع السعودية إلى استمرار أزمة إنسانية.. هكذا افتتحت الباحثة الأمريكية فيونا هاريجان تقريرها بصحيفة “Reason”.

في 4 فبراير، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة جديدة مقترحة إلى السعودية والأردن والإمارات. إذا لم يعرقل الكونجرس هذه الصفقات، فستتلقى الدول الثلاث طائرات مقاتلة، ومجموعات من الصواريخ الموجهة، وتعزيزات لأنظمة الدفاع الصاروخي، من بين قطع غيار وذخائر أخرى. وقالت وزارة “الدفاع” -الحرب- الأمريكية إن التحويل الإماراتي “سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.

سكينة شرف الدين، أم وعاملة إغاثة إنسانية تعيش في صنعاء مع ابنها الياس البالغ من العمر 6 سنوات. طوال حياة إلياس، كانت شرف الدين تحاول إبقاءه في مأمن من الفوضى في الخارج.

اكتشفت شرف الدين أنها حامل بإلياس قبل أسبوع واحد فقط من اندلاع الصراع في بلادها. كان عليها أن تذهب إلى ثلاث مستشفيات مختلفة قبل أن تجد واحدة بها كهرباء. عندما كان الأطباء على وشك إجراء عملية قيصرية، تشرح قائلة: “طلبت إجراء تخدير عام لأنني لم أرغب في سماع صوت القنابل عندما يولد ابني. لذلك كانت الحرب جزءاً من حياته، منذ البداية.”

إن الضربات التي تخشاها شرف الدين والكثير من مواطنيها هي جزء من حملة السعودية على اليمن، والتي احتدمت منذ أكثر من سبع سنوات. لكنها أيضاً نتاج التدخل الأمريكي، من خلال عمليات نقل الأسلحة والدعم اللوجستي والمساعدة المالية.

خلال الحملة الانتخابية، وعد المرشح آنذاك جو بايـدن “بإنهاء دعمنا للحرب التي تقودها السعودية في اليمن”. ومع ذلك، بعد مرور عام على رئاسته، لم يتغير شيء يُذكر. تقول شرف الدين: “الأمور تتصاعد بسرعة كبيرة يوماً بعد يوم، ولا يبدو أن بايـدن يفعل أي شيء”.

جهنم على الأرض

في البداية، برر أوباما دعم الولايات المتحدة كخطوة ضرورية “للدفاع عن حدود السعودية” – بمساعدة حليف تاريخي، وإن كان مشكوكاً فيه – و “لحماية حكومة اليمن الشرعية”، وهي مصلحة أمنية أقل وضوحاً للولايات المتحدة. سرعان ما جاء دعم واشنطن للتحالف ليشمل مساعدة كبيرة في الأسلحة، وهي سمة مميزة لتدخل الولايات المتحدة في الحرب على اليمن التي استمرت من خلال الإدارة الحالية.

منذ أكثر من سبع سنوات، توقع المسؤولون السعوديون أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط لسحق التوترات في اليمن، لم يعد الأمر كذلك.

أشار السياسيون الأمريكيون إلى العديد من الأسباب التي تفسر لماذا يجب أن تظل الولايات المتحدة متورطة في الحرب على اليمن، بغض النظر عن التفسير، فإن المدنيين اليمنيين عالقون بشكل ميؤوس منه وسط القوات المتحاربة التي لديها شهية كبيرة للصراع. وقد مكنت الأسلحة الأمريكية، إلى حد كبير، من تدمير اليمن.

مليارات الدولارات

طوال فترة رئاسة أوباما، وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات الأسلحة للسعودية. أشرفت إدارته على نقل “كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات والمروحيات الهجومية وصواريخ جو-أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية” إلى المملكة. ذكرت Vox أنه “مع تزايد عدد القتلى والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب التي قادتها السعودية على اليمن بشكل كبير”، ألغت إدارة أوباما بيع الذخائر الموجهة بدقة التي وافقت في الأصل على وضعها في لمحاولة إجبار السعوديين على كبح جماح تلك الفظائع “.

لم يكن لدى الرئيس السابق ترامب مثل هذه التحفظات. وافقت إدارته على سلسلة من مبيعات الأسلحة الضخمة. في أول رحلة رئاسية له في الخارج في عام 2017، أعلن ترامب عن صفقة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 110 مليارات دولار على الفور و 350 مليار دولار على مدى العقد التالي. أبلغت الإدارة الكونجرس بنيتها إرسال ما يقرب من 500 مليون دولار من القنابل الدقيقة إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020، على الرغم من المقاومة القوية بين المشرعين لصفقات مماثلة.

لم يكن دعم أوباما وترامب للسعوديين غير مسبوق على الإطلاق. العلاقات الأمريكية السعودية لها جذور رسمية في عام 1945، مما يجعلها أطول علاقة أمريكية مع دولة عربية. خلال اجتماع رفيع المستوى في ذلك العام، التزمت أمريكا بتوفير الأمن، بينما وعدت المملكة بالوصول إلى مواردها النفطية. كان رؤساء الولايات المتحدة مترددين في تحدي العلاقة، حيث رأوا السعودية كحليف رئيسي في جوار لا ترحب فيه أمريكا دائماً. وقد جعلهم هذا أيضاً مترددين في تحدي السلوك السيئ للمملكة – تورطها في مقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وحصارها القمعي لقطر، وانخراطها العسكري الفوضوي في الشرق الأوسط.

خلال 4 سنوات 24% من أجمالي المبيعات الأمريكية

أمريكا هي أكبر مورد للأسلحة للسعودية، من عام 2016 إلى عام 2020، شكلت السعودية 24 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية، بينما قدمت الولايات المتحدة 79 في المائة من الأسلحة التقليدية الرئيسية للمملكة. استخدمت السعودية وشركاؤها في التحالف الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف الحوثيين، مما أسفر عن مقتل الآلاف والمدنيين تحملوا بشكل غير متناسب تكاليف هذه الحملات. في عام 2017، أفاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التحالف الذي تقوده السعودية تسبب في مقتل أكثر من 60٪ من المدنيين في الصراع.

بصفتها عاملة إغاثة إنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة، شهدت شرف الدين تداعيات إحدى أكثر ضربات التحالف شهرة على المدنيين: هجوم عام 2018 على حافلة مدرسية خلف 26 قتيلاً على الأقل. زار فريقها الناجين وحاول المساعدة مهما استطاعت، لكنها لاحظت أن “المساعدة محدودة دائماً بسبب نقص التمويل ولأن الاحتياجات مرتفعة دائماً”. عندما التقت بالأطفال الناجين مرة أخرى بعد عام، “كان بعضهم لا يزال مصاباً بشظية في رؤوسهم”.

في أكتوبر 2016، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية غارة جوية على مراسم جنازة في صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة أكثر من 500. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن أسلحة أمريكية الصنع استخدمت في هذا الهجوم و في هجوم في أبريل 2016 على سوق قتل فيه ما لا يقل عن 97 مدنيا، بينهم 25 طفلا. وكتبت هيومن رايتس ووتش بعد ذلك بعامين أنه تم العثور على أسلحة أمريكية في مواقع عشرات “هجمات التحالف غير القانونية الأخرى في اليمن”. وطوال الوقت، كانت صفقات الأسلحة توجه الأموال إلى جيوب شركات الدفاع الأمريكية مثل Raytheon و Lockheed Martin.

يقول اليمنيين إن هذه الأسلحة هي وقود رئيسي في النيران التي دمرت وطنهم. يقول أحدهم: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون مدافعة عن السلام بينما تبيع أسلحة للإمارات والسعودية”، تحتاج “الإدارة – وليس الشعب – إلى تغيير أقوالها إلى أفعال لأن العالم يراقب”.

“يجب أن يسمع الجمهور الأمريكي أنه يتعين عليهم مطالبة حكومتهم بوقف هذه الحرب، والتوقف عن بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، هذا ما قاله أحمد الجوبري، الصحفي المستقل ومؤسس منظمة المساعدة الإنسانية الشعبية اليمنية الأمل والإغاثة. “عليهم أن يوقفوا هذا. أعرف أن الناس سيفقدون وظائفهم عندما تنتهي هذه الحرب”، بسبب عقود الأسلحة التي ألغيت. “نحن نعلم أن ذلك لن يبني اقتصادهم، لكن ماذا عنا؟”

أعداءنا حصلوا عليها أيضاً

خلص تحقيق أجرته شبكة CNN عام 2019 إلى أن السعودية وشركائها في التحالف نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة ومليشيات سلفية متشددة وفصائل أخرى تشن حرباً في اليمن، في انتهاك لاتفاقياتها مع الولايات المتحدة”. كما حصل أنصار الله على أسلحة أمريكية، مما عرض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية للخطر. استخدمت السعودية والإمارات أسلحة أمريكية الصنع “كشكل من أشكال العملة لشراء ولاءات الميليشيات أو القبائل، ودعم الجهات المسلحة المختارة، والتأثير على المشهد السياسي المعقد”، بحسب مصادر CNN.

بدا الأمر كما لو أن الأمور قد تتغير في ظل إدارة بايـدن. في مناظرة رئاسية جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وصف بايـدن، المرشح آنذاك، السعودية بأنها “منبوذة”، منتقداً حميمية ترامب مع المملكة. وأوضح: “أود أن أوضح أننا لن نبيع لهم المزيد من الأسلحة”. وقال إنه سينهي “بيع المواد للسعوديين حيث يذهبون وقتل الأطفال”. عند توليه منصبه، أعلن نهاية الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

لكن في كانون الأول (ديسمبر) 2021، “دفعت إدارة بايـدن بيعاً إضافياً للصواريخ إلى السعودية من خلال الكونجرس، بحجة أن الأسلحة ستُستخدم لأغراض ‘دفاعية’، حسبما كتب تريتا بارسي وأنيل شلاين من معهد كوينسي في صحيفة نيو ريبابليك. من المفترض أن يتزامن ذلك مع سحب بايـدن الدعم الأمريكي لـ “العمليات الهجومية” السعودية في اليمن. أدانت إدارته، التي يبدو أنها ملتزمة بمحاسبة السعودية والمساعدة في تخفيف التوترات في اليمن، هجوم الحوثيين في ديسمبر، لكنها لم تعلق على قصف التحالف الذي تقوده السعودية في صنعاء.

في الآونة الأخيرة، في الشهر الماضي، قتل التحالف مدنيين في ضربات مدانة دولياً. اشتمل هجوم مثير للجدل في يناير على سجن على قنبلة من صنع شركة ريثيون. على الرغم من وعود بايـدن في الحملة الانتخابية، لا تزال أمريكا تمكّن من قتل المدنيين في اليمن.

“بصراحة، لا أعرف ماذا أقول. ماذا الآن؟” تسأل شرف الدين. “اعتقدنا أنه سيكون أفضل من الرؤساء السابقين. لكن هذا محبط فقط، وهي كذبة كبيرة”.

قال تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر 2021 “إن استمرار بيع الأسلحة لكلا طرفي الحرب أدى إلى تفاقم القتال”. والدول التي “واصلت عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن هي كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

“رأيت الموت. رأيت الجوع. رأيت كل شيء”

وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أدى الصراع إلى وفاة 377000 شخص بحلول نهاية عام 2021. ونجم ما يقرب من 60 بالمائة من هؤلاء عن عدم موثوقية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. أضافت الغارات الجوية فقط إلى عدد القتلى – في سبتمبر / أيلول 2021، قدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 18000 مدني يمني قُتلوا أو أصيبوا في الغارات الجوية منذ عام 2015. أبلغ خبراء الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان أن اليمنيين تعرضوا لما يقرب من 10 غارات جوية في اليوم منذ مارس / آذار. 2015، بلغ مجموعها أكثر من 23000 هجوم.

أصاب تفشي الكوليرا المدمر أكثر من مليون يمني وقتل 3000 بين عامي 2016 و 2021، وانتشر COVID-19 بين السكان غير المحصنين إلى حد كبير، مما أسفر عن مقتل الآلاف. بسبب النظام الطبي المدمر، من الصعب للغاية التأكد من معدلات الإصابة وعدد الوفيات بأي دقة.

لقد أصاب أسوأ ما في الحرب بشكل غير متناسب أكثر الفئات ضعفاً في اليمن. في أوائل العام الماضي، توقعت الأمم المتحدة أن “نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن” قد يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2021، ومن المتوقع أن يعاني 400 ألف من سوء التغذية الحاد الشديد. إن الحد الأدنى من الوصول إلى التحصين الروتيني والخدمات الصحية، والأمهات المرضعات اللائي يعانين من سوء التغذية، وأنظمة الصرف الصحي غير المستقرة، كلها عوامل تعرض أطفال اليمن للخطر. في عام 2021، يموت طفل دون سن الخامسة كل تسع دقائق في اليمن بسبب الحرب المستمرة. هذه العوامل مجتمعة جعلت اليمن “واحدة من أخطر الأماكن في العالم لنمو الأطفال”، وفقًا للأمم المتحدة.

يتمتع الجوبري بفهم عميق لمعاناة بلاده. يقول: “لقد رأيت الموت. رأيت الجوع. رأيت كل شيء”. عند زيارته لمشاهد هجوم الغارات الجوية لتقديم المساعدة، قال: “رأيت دماء. رأيت أشلاء. رأيت أشياء مروعة للغاية”. قدمت منظمته سلال الطعام والبطانيات واللوازم المدرسية لآلاف العائلات التي تعاني – ولكن كل ذلك بدأ بواحدة فقط.

اجتاحت المجاعة اليمن بعد بدء الحرب. يقول: “ذات مرة قررت البقاء مع عائلة لأعرف ما الذي يعانون منه”. “مكثت معهم من الصباح حتى الليل، ونمت هناك. تخيل، لم يكن لديهم سوى الدقيق، وخلطوا هذا الطحين بالماء، وبعد أن مزجوها أكلوه”. يقول الجوبري إنه رأى الأسرة “تأكل أوراق الشجر لتعيش”. عاد إلى المنزل باكياً.”كل يوم منذ ذلك اليوم، أقسم أنني أفكر فيهم دائماً عندما آكل أي شيء،” يقول الجوبري “إذا أرادت الولايات المتحدة وقف هذه الحرب، فيمكنهم فعل ذلك في مكالمة واحدة فقط.”

استثمار متواصل

في العام الماضي، باعت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من الأسلحة إلى السعودية. تواصل إدارة بايـدن تقديم الدعم اللوجستي للمملكة في شكل صيانة وخدمة الطائرات المقاتلة السعودية. اتضح أنه من السهل التلاعب بالخط الفاصل بين الدعم “الدفاعي” و “الهجومي”.

في الشهر الماضي وحده، واجه اليمن انخفاضاً في المساعدات الغذائية، وضربات جوية على المستشفيات والبنية التحتية الحيوية، وانقطاع الإنترنت على مستوى البلاد لمدة أربعة أيام. أدى الحصار البري والبحري والجوي الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على مدى سنوات إلى منع وصول البضائع الهامة إلى اليمنيين الذين يحتاجون إليها. دعا دعاة السلام الولايات المتحدة للضغط على السعودية لتخفيف هذه الإجراءات – لكن مسؤولي بايـدن لا يدفعون بهذا الأمر. قال متحدث باسم وزارة الخارجية في أبريل الماضي: “إنه ليس حصارا”. كان شهر يناير أكثر الشهور دموية في اليمن منذ عام 2018، حيث قُتل أو يُصاب ما يقرب من مدني واحد كل ساعة.

“ما كان يحدث خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء مشابه لما كان يحدث منذ عام 2015. سماع تحليق الطائرات الحربية في سماء المنطقة أصبح جزءاً من روتيننا اليومي،” يقول شاكر. “لا أعرف ما إذا كان يمكن استهداف معسكر عسكري أو هدف مدني أو أنا”.

يدرك بعض المشرعين الأمريكيين أنه لم يتغير شيء يذكر على أرض الواقع في اليمن، حتى مع إشراف ثلاث إدارات رئاسية مختلفة على تورط الولايات المتحدة في الصراع. في سبتمبر، صوتت أغلبية من الحزبين في مجلس النواب على إنهاء الدعم الأمريكي لحملة المملكة العربية السعودية من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني – للعام الثالث على التوالي. ومع ذلك، لم ينتهي الحكم في التشريع النهائي.

في الأسبوع الماضي، كتب النائبان براميلا جايابال (ديمقراطية – واشنطن) وبيتر ديفازيو (ديمقراطي خام) في The Nation أنهما يعتزمان “تمرير قرار جديد لسلطات حرب اليمن” من أجل “إعادة تأكيد سلطة الكونجرس الدستورية لسلطات الحرب، إنهاء التدخل الأمريكي غير المصرح به في هذه الحرب التي لا نهاية لها، وتنشيط الجهود الدبلوماسية، وتخفيف هذه الكارثة الإنسانية المدمرة “.