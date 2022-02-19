يعرض الإعلام الحربي الساعة الثالثة من عصر الأحد 17 رجب 1443هـ الموافق 20 فبراير/ شباط 2022م مشاهـد نوعية لتصدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان في محور حرض بمحافظة حجة وخسائر العدو الفادحة.

وتمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية -بفضل الله- من التصدي لزحف واسع لقوى العدوان شاركت فيه قوات من جيش النظام السعودي في محور حرض وكبدتهم خسائر مادية وبشرية فادحة.

وأشار متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أن القوات المسلحة “ستبث مشاهـد نوعية للإعلام الحربي تفضح وتدحض مزاعم قوى العدوان بالسيطرة على مدينة حرض الاستراتيجية، مع مشاهد أخرى لقتلى وجرحى العدو والتنكيل الذي لحق به”.