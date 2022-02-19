المشهد اليمني الأول

أصيب جندي إسرائيلي، بحجر في مكان حساس، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، بمنطقة “باب الزواية” في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة في فلسـطيـن.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته عدسات المصوّين، لحظة إصابة الجندي بحجر في مكانٍ حساس بشكلٍ مباشر. وشوهد الجندي طريح الأرض غير قادر على الحركة، من شدّة الألم الذي سببته الإصابة.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرّقة بمحافظة نابلس في فلسـطيـن، شمال الضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات غاضبة مناهضة للاستيطان ولاعتداءات الاحتلال.

ففي بلدات بيتا، وبيت دجن شرق نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب مسيرات أعقبت صلاة الجمعة انطلقت باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية.

وتشهد البلدتين بيتا وبيت دجن منذ عدة أشهر، احتجاجات شبه يومية، تشتد الجمعة، رفضًا للسيطرة الصهيونية على أراضٍ فلسطينية خاصّة، تقع في جبل صبيح، ومساحات واسعة من أراضي فلسـطيـن، لغايات استيطانية.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات في بلدة قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام المستوطنين لمنطقة نبع قريوت لأداء الطقوس “التلمودية”، تحت حماية قوات الاحتلال.

ويتربّص الاحتلال والمستوطنون بأهالي قريوت، الذين يحاولون استرداد أراضيهم، والصمود عليها أمام عربدة الاحتلال ومصادرته الأراضي عنوة.

عشرات الإصابات

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أنّ طواقمه تعاملت مع 123 إصابة في المواجهات ببلدتي بيتا وبيت دَجن.

وذكر في بيانه أنّه تعامل في مواجهات جبل صبيح ببلدة بيتا، مع 5 إصابات بالرصاص المطاطي، و57 حالة اختناق بقنابل غاز أطلقها جنود الاحتلال. كما تعامل مع إصابتين بشكل مباشر بقنبلتي غاز، و6 إصابات نتيجة سقوط على الأرض خلال ملاحقات جنود الاحتلال لناشطين فلسطينيين.

مشاريع استيطان مستمرة

ويسعى الاحتلال لتحويل 1600 دونماً في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقّى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي “عيلي وشيفوت راحيل وشيلو”.

وفي اللبن الشرقية جنوب نابلس، أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة مستوطِنة جرّاء رشق مركبتها بالحجارة قرب القرية.

وتتواجد على أراضي اللبن الشرقيّة مستوطنتان تشكّلان كابوساً مستمرًاً لأهالي القرية وهما مستعمرة “معاليه ليفونا”، التي تقع في الجهة الجنوبيّة من القرية، بالإضافة إلى مستعمرة “عيلي” في الجهة الجنوبيّة الشرقيّة من القرية.

ويشنّ المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال هجمات شبه يوميّة على أهالي اللبن وطلاب المدارس.

الشيخ جراح

وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المشاركين في مسيرة تضامنية واسناد لأهالي حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

ومنذ ستة أيّام يشهد الحي توتراً نتيجة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الأهالي والمتضامنين مع سكان الشيخ جراح .

ويأتي الاعتصام بالشيخ جراح، عقب إقدام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، معتبراً إياها “مكتبًا” له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.