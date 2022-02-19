المشهد اليمني الأول

تواصل قوات جيش العدوان السعودي على حدود محافظة صـعـدة حصد أرواح المدنيين في المناطق الحدودية بقذائف المدفعية ونيران الرشاشات، بشكل شبه يومي، مستغلة غياب الإعلام عن هذا المناطق والصمت الدولي إزاء هذه الجرائم.

بحسب مصادر محلية في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صـعـدة، كان أمس الجمعة داميا لأبناء منطقة الرقو في المديرية، حيث قتل وأصيب ثمانية مدنيين بينهم 3 مهاجرين أفارقة.

ويوم الأربعاء الماضي أصيب 3 مواطنين في ذات المنطقة، وأصيب 4 مواطنين في منطقة الرقو أيضا وقتل مواطن وأصيب آخر في مديرية شدا.

وفي التاسع من فبراير قتل مواطنان كذلك في الرقو وقبلها في السابع من فبراير قتل مواطن في الرقو، وأصيب 4 في منطقتي آل الشيخ والرقو.

كذلك في 6 فبراير أصيب 4 مواطنين في قصف على مديريتي منبه وشدا وفي الثالث من ذات الشهر قتلت امرأة وأصيبت أخرى بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية، كما أصيب مواطن بقصف مدفعي على منطقة الرقو.

وبلغ إجمالي الشهداء والجرحى بنيران الجيش السعودي في المناطق الحدودية في صـعـدة منذ مطلع فبراير 31 شهيداً وجريحا بينهم امرأتان.

وكان عدد الضحايا من المدنيين في مناطق محافظة صـعـدة الحدودية قد بلغ 283 قتيلا و1200 جريحا منهم 217 من جنسيات أخرى”، فيما بلغ اجمالي الشهداء والجرحى من النساء 27 امرأة.