تصدى مجاهدو الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض بمحافظة حجة، والقيام بعملية معاكسة لاستعادة مواقع واسعة، في عملية واسعة وثقتها مـشـاهد جديدة للإعلام الحربي.

واتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسين بمشاركة ألوية وقوات من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، الأول من جنوب شرق مدينة حرض باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني من الفج جنوب سلسلة أبو النار باتجاه سلسلة جبال الهيجة، بهدف احتلال مدينة حرض من عدة اتجاهات.

وبينت مـشـاهد الإعلام الحربي تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية -بفضل الله- من التصدي لقوات العدو وإلحاقه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وشاركت مختلف الوحدات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية في التصدي لزحف قوى العدوان المسنودة بغطاء جوي واسع من طائرات العدوان الأمريكي السعودي الحربي والتجسسي، وسقف ناري صاروخي ومدفعي واسع.

وشنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات استهداف نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على تجمعات ومعسكرات قوى العدوان وشبكات الاتصالات التابعة له، ألحقت -بتأييد الله- في صفوفهم وعتادهم خسائر كبيرة.

وتمكنت وحدة المدفعية من مضاعفة الخسائر المادية والبشرية في صفوفهم بعمليات استهداف متواصلة ومسددة لتجمعاتهم وتحصيناتهم.

وأظهرت مـشاهـد الإعلام الحربي تمكن المجاهدين من تدمير عدد كبير من آليات ومدرعات قوى العدوان، التي أُجبرت على التراجع بفعل صمود واستبسال المجاهدين.

وبينت مـشـاهد موثقة شن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية عملية معاكسة لكسر الحصار عن مدينة حرض والتقدم من مسارين “الحصنين وجنوب شرق حرض” لاستعادة المواقع والتباب والقرى المحيطة بمديرية حرض وصولاً لاستعادة المحصام والهيجة وتأمين محيطهما.

وأظهرت المشاهد أعداد من جثث قتلى مرتزقة العدوان، ووقوع أسرى في قبضة المجاهدين، وفرار جماعي لأفراد وآليات العدوان تحت ضغط وضربات الجيش واللجان الشعبية.

وبينت مـشـاهد الإعلام الحربي جانب مما اغتنمه المجاهدين من آليات وأسلحة وذخائر متنوعة.

وبلغت خسائر قوى العدوان منذ التصعيد الأخير أكثر من 580 قتيل وجريح، بينهم أكثر من 200 قتيل، منهم قتلى وجرحى من قوات جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين.

وبفضل الله تم تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ وإحراق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، واسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع، وطائرة تجسسية صغيرة، واعطاب وتدمير 7 مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.