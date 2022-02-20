ذكرت مصادرُ إعلاميةٌ، فشلَ وساطة محلية للمرة الثانية في إطلاق مسؤولين أمميين مخطوفين لدى عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة التكفيري منذ الجمعة الماضية، بمحافظة أبـيـن المحتلّة، موضحة أن الجماعات التكفيرية المتورطة في عملية خطف المسئولين الأمميين طلبت رفع الفدية إلى 5 ملايين دولار مقابل إطلاق سراحهم.

ووفقاً للمصادر، فَـإنَّ الوساطة المحلية كانت قد عرضت نصف مليون ريال سعوديّ للخاطفين قبل أن تتدخل أطراف إقليمية لرفع المبلغ إلى مليون دولار.

ومنذ نحو أسبوع يحتجز مسلحو ما يسمى تنظيم القاعدة المدعوم من دول تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، 5 من موظفي الأمم المتحدة العاملين في عدن بينهم مدير مكتب الأمن والسلامة، عقب اعتراض رتلهم في محافظة أبين المحتلّة، ونقلهم إلى معاقل التنظيم التكفيري في أحد الجبال بمحافظة أبـيـن.