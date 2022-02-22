احتشد أبناء وقبائل مراد وبني ضبيان وقيفة بمديرية رحبة بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، في وقفة مسلحة حاشدة، استجابة لحملة إعصار اليمن تحت شعار ”مواجهة التصعيد بالتصعيد “.

وندد المشاركون في الوقفة، بصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان السافرة التي تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدوا أهمية الحشد والاستنفار على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، للتصدي للعدوان ومرتزقته ورفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة تصعيد العدوان الأمريكي السعودي .

وأشارت كلمات الوقفة إلى أن اليمنيين استطاعوا خلال سبع سنوات بصمودهم وثباتهم كسر قوى الهيمنة والغطرسة بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات، داعية إلى تعزيز التلاحم والعمل المسئول للمضي قدما في التصدي لتحالف العدوان الإجرامي.

وبارك بيان الوقفة عمليات إعصار اليمن التي استهدفت العمقين الإماراتي والسعودي، داعين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير إلى تكثيف الضربات الموجعة لدول تحالف العدوان حتى تتوقف عن عدوانها وبغيها وتدخلها في الشأن اليمني.

ودعا البيان المغرر بهم من أبناء مديرية رحبة لاغتنام قرار العفو العام والعودة لجادة الصواب وحضن الوطن، معلنين البراءة من جميع الخونة الملتحقين بصف العدوان.