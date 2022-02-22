كشف مصدر أمنى ، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إطلاق سراح المختطف عبدالله محمد الرحبي الذي كان مختطفا لدى رائد صالح جعيم بمديرية جبل مراد بمحافظة مأرب على إثر خلافات.

وأوضح المصدر أنه تم اختطاف المجني عليه الرحبي بتاريخ 15 أبريل 2017م، من أمام المعهد العالي للقضاء في منطقة الحصبة، وتم نقله إلى منطقة “ترسم” بمديرية جبل مراد في محافظة مأرب والتي كانت واقعة تحت سيطرة قوى العدوان ومرتزقته.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية ما تزال تلاحق أفراد العصابة تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.. معربا عن الشكر لأبناء القبائل على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية لإنجاح العملية.