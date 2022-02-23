تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية -بفضل الله- من التصدي لزحف لمرتزقة الجيش السعودي في مربع زبيد والعمدة بنجران.

ولقي أعداد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرين أثناء انكسار زحفهم في مربع زبيد والعمدة والذي استمر ل12 ساعة متواصلة بإسناد من سلاح الجو المعادي الحربي والتجسسي.

وأظهرت المشاهد الموثقة التي وزعها الاعلام الحربي اليمني تصدي المجاهدين للزحف واستهداف تجمعات المنافقين بالمدفعية والعيارات المتوسطة والثقيلة وتكبيدهم خسائر.

وعرضت المشاهد لحظة انفجار إحدى العبوات الناسفة بمرتزقة الجيش السعودي أثناء الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبينت المشاهد فرار عدد من آليات وأفراد مرتزقة الجيش السعودي تحت ضربات الجيش واللجان الشعبية وثبات المجاهدين، رغم اسناد طيران العدوان لمرتزقته.

ومالنصر إلا من عند الله

المصدر: الإعلام الحربي