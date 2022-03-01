عاجل الأن: غارات جديدة لطيران العدوان تستهدف قبل لحظات هذه الأماكن بمحافظة حجة

عاجل الأن: غارات جديدة لطيران العدوان تستهدف قبل لحظات هذه الأماكن بمحافظة حجة

ش طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، قبل قليل، عدد من الغارات على محافظة حجة، وسط تحليق مستمر ومكثف في سماء المحافظة وضواحيها حتى اللحظة.

وأفادت مصادر محلية في محافظة حجة بأن طيران العدوان استهدف بـ 7 غارات مديرية عبس وسط تحليق مستمر ومكثف في سماء المحافظة وضواحيها حتى اللحظة.

وكان طيران العدوان قد شن 30 غارة جوية على محافظات حجة ومأرب وصعدة والبيضاء منها 22 غارة على مديرية حرض بحجة، و3 غارات على مديريتي الجوبة والوادي بمأرب، وغارتين على مديرية باقم بصعدة وغارتين على مديرية الحزم في الجوف، وغارة على مديرية الصومعة بالبيضاء خلال الـ 24 الساعة الماضية

ويواصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة، مستفيدا من تماهي وتواطئ المجتمع الدولي.