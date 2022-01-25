المشهد اليمني الأول

تعرضت العاصمة الإماراتية أبوظبي فجر الاثنين 2022/01/24م لهجوم صاروخي ومسير يمني هو الأعنف في تاريخ دويلة الإمارات.

وأظهرت فيديوهات متداولة لتعرض أهداف حيوية وحساسة في أبو ظبي ومناطق متفرقة في الإمارات لهجوم صاروخي يمني بالتزامن مع هجوم أخر أستهدف العمق السعودي.

“الإمارات دولة غير آمنة”

وفي هذا السياق أصدر متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الإثنين 2022/01/24م ، بياناً حول العملية العسكرية التي نُفذت في العمقين السعودي والإماراتي.

وقال سريع خلال تصريحات صحافية: “رداً على تصعيد العدوان وجرائمه، نفذّت قواتنا الصاروخية والمسيّرة عملية إعصار اليمن الثانية”، وجرى استهداف “موقع الظفرة الجوية ومواقع حيوية في دبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ”.

وأشار إلى أنّ “القوات اليمنية استهدفت مواقع حيوية في دبي بعددٍ كبير من المسيرات من طراز صماد 3″، مؤكداً أنّ “القوات استهدفت أيضاً قاعدة شارورة السعودية بمسيرات من طراز صماد وقاصف 2K، ومواقع سعودية في جيزان وعسير”.