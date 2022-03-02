أصدرت شركة الغاز اليمنية بيان هام للمواطنين حول سعر الغاز المنزلي الحقيقي منوهة بعدم الانجرار نحو الشائعات.

وأكدت الشركة اليمنية للغاز في بيان، ان سعر اسطوانة الغاز المنزلي مازالت بالسعر السابق 4700 عبر نظام الوكلاء وعقال الحارات ، 3700 عبر نظام الشركة،

وأشارت الى انها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة من قبل عقال الحارات، وعلى الجميع الإبلاغ عن اي مخالفة .

وكانت وسائل اعلام قد تداولت امس ارتفاع سعر إسطوانة الغاز الى 6000 ريال وهو ما نوهت اليه الشركة بان الاسعار ما تزال عند مستواها الطبيعي.

وكانت الشركة قد اعلنت بان قوات تحالف العدوان قد افرجت عن السفينة GAZ ENERGY مشيرة الى ان السفينة تحمل على متنها كمية ٩,٤٨٨ طن متري من مادة الغاز وستصل الى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة