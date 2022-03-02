قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هنا، الثلاثاء، إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي قبل مناقشة طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت فون دير لاين في كلمتها أمام جلسة مكتملة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء،إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أقرب بالفعل من أي وقت مضى، لا يزال أمامنا طريق طويل، علينا إنهاء هذه الحرب، ويجب أن نتحدث عن الخطوات التالية”.

ومن جانبه، تعهد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالنظر في “الطلب الرمزي والسياسي والشرعي” بجدية، معترفا بأن العملية ستكون صعبة.

واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء بأغلبيت 637 صوتا مقابل 13 وامتناع 26 عن التصويت، قرارا دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل منح وضع أوكرانيا مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وذكروا أن مثل هذا الإجراء يجب أن يتماشى مع الشروط الصحيحة للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وقع الاثنين على طلب رسمي طالب فيه بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد.