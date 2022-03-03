أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، اليوم الخميس، أنه من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيّرة.

ووفق وكالة “رويترز” قال العتيبة، في حديثه في مؤتمر لتكنولوجيا الدفاع في أبو ظبي، إن الإمارات منفتحة على القيام بأنشطة أعمال دفاعية مع جميع الشركات والدول، زاعما أن بلاده ستطور صناعة دفاع أساسية وتريد أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا.

وبتصريحات يعترف العتيبة اليوم بفشل منظومات الدفاعات الجوية الإمـاراتي، التي أنفق عليها المليارات عليها خلال عقود من الزمن، في التصدي للمسيرات والطائرات اليمنية التي عصفت بالإمارات شهر يناير الفائت.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في شهر يناير الفائت تنفيذ ثلاث عمليات حملت اسم “إعصار اليمن” بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية استهدفت العمق الإماراتي رداع على تصعيدها وجرائمها بحق الشعب اليمني، فيما حاولت الإمـارات التقليل من قوة الضربات زاعمه أن دفاعاتها تصدت للطائرات والصواريخ اليمنية.