مسؤول بارز في صنعاء يكشف عن مفاوضات بشأن استيراد الوقود ويؤكد: الأزمة ستنفرج خلال الساعات القادمة بإذن الله

مسؤول بارز في صنعاء يكشف عن مفاوضات بشأن استيراد الوقود ويؤكد: الأزمة ستنفرج خلال الساعات القادمة بإذن الله

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى أنه يجري التفاوض مع ملاك القواطر بخصوص ادخال المشتقات النفطية إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى.

وقال الحوثي: في تغريدة له على توتير: إلى أنه يجري “التفاوض مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط”.

وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى: أن “هناك من يحاول إدخالها تحت مبرر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه والشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء”.. مؤكداً أن المشكلة ستحل خلال الساعات القادمة بإذن الله.

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