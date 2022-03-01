ورد الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة

ورد الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة

ورد الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة

زفت شركة النفط اليمنية بصنعاء، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للمواطنين بوصول سفينة نفطية جديدة الي ميناء الحديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام يحيى المتوكل عن وصول السفينة قيصر الى ميناء الحديدة، وقال في تغريدة له: بعد سلسلة من الاجراءات سفينة ‎البنزين الاسعافية “قيصر” تحصل على تصريح الدخول الى ميناء ‎الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM الأممية.

وأضاف: ومن المتوقع وصول السفينة خلال 24 ساعة نتمنى عدم إعتراضها ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة خاصة ان الشعب اليمني اليوم يعاني من ازمة وقود خانقة.

وكان نشرت شركة النفط اليمنية كشف بأسماء محطات البنزين الخاصة بشركة النفط العاملة في أمانة العاصمة صنعاء ليوم غد الأربعاء 2 مارس 2022م وبالسعر الرسمي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة الإسعافية “سي ادور” .

كما نشرت كشف آخر بأسماء محطات البنزين العاملة في محافظات ذمار و البيضاء غد الأربعاء 02 مارس 2022م وبالسعر الرسمي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة الإسعافية “سي ادور” .