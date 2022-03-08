في اليوم الثالث عشر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأت روسيا وقفاً لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية عند السابعة بتوقيت غرينتش.

وأعلنت وزارة الدفاع فتح ممرات إنسانية من كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركوف وماريوبول.

وأفادت الوزارة: “من دون مشاركة أوكرانيا، تمكن الجانب الروسي حتى الآن من إخراج 773 ,173 شخصاً من مناطق العملية العسكرية الخاصة من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا، من بينهم 44187 طفلاً”.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، إنّ “المدنيين، بمن فيهم مواطنو الهند والصين، سيتم إجلاؤهم من مدينة سومي إلى بولتافا”.

وأوضح فيدوروف أنّ “موسكو وكييف تتفقان على مراقبة وقف إطلاق النار على طول ممر سومي – بولتافا الإنساني”.

بدورها، قالت نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، إنّ “المدنيين سيبدأون بمغادرة مدينة سومي المحاصرة اليوم الثلاثاء، بموجب اتفاق مع روسيا بشأن توفير ممر إنساني للخروج الآمن للسكان”.

وأضافت فيريشوك في بيان: “تم الاتفاق على أن تبدأ القافلة الأولى بالمغادرة عند الساعة العاشرة صباحاً (8:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة سومي، وسيتبعها السكان المحليون بسيارات شخصية”.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية العسكرية، أفاد مراسل الميادين، نقلاً عن مصادر أوكرانية، بسيطرة القوات الروسية على مدينة أزيوم. وستؤدي هذه الخطوة إلى قطع طرق إمدادات القوات الأوكرانية في دونباس، وتفتح الطريق إلى خاركوف من الجنوب الشرقي.

وأفاد مراسلنا بأنّ القوات الروسية سيطرت على بلدة بوتشا التي تبعد 20 كلم عن كييف، وفقاً لعمدة البلدة.

وصرّحت وزارة الدفاع الروسية بأنّ “الجيش الروسي قصف 2482 هدفاً للبنى التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة”، فيما دمرت القوات الجوية 158 مرفقاً عسكرياً في أوكرانيا يوم أمس.