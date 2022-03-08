تمكنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية صباح اليوم الثلاثاء من وضع القمر الصناعي “نور 2” في مدار 500 كم حول الارض بنجاح.

ولمناسبة الاعياد الشعبانية قامت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية صباح اليوم الثلاثاء بوضع القمر الصناعي “نور 2” في المدار 500 كم حول الارض باطلاقه من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرق ايران بواسطة حامل الاقمار الصناعية ثلاثي المراحل “قاصد”.

وبناء على التقرير فان مهمة هذا القمر الصناعي هو الاستشعار والاستطلاع.

وتم وضع القمر الصناعي “نور 2” بسرعة 7.6 كم في الثانية و 480 ثانية بعد الاطلاق في المدار 500 كم حول الارض.

وسيتم الاعلان لاحقا عن خصائص هذا الانجاز الاستراتيجي.

يذكر ان اول خطوة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري كانت قبل 21 شهرا بوضع القمر الصناعي “نور 1” في المدار حول الارض ورغم التوقعات بان تستمر مهمة هذا القمر الصناعي لفترة عام واحد الا انه مازال حيا ونشطا ومستمرا في ارسال المعلومات.