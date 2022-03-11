أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

وأصدرت وزارة الدفاع الهندية بيانا قالت فيه “في 9 مارس 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة”.

وأضاف البيان: “اتخذت حكومة الهند قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل”. وتابع البيان “هذا الحادث مؤسف للغاية، نشعر بالارتياح أيضا لعدم وفاة أحد نتيجة الحادث”.

في وقت سابق ، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها اتصلت بالقائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد واحتجت بشدة أمامه على الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من قبل “جسم طائر هندي”.