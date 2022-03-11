أعلنت وزارة الدفاع الروسية انه م تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا ، وإسقاط 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال يوم واحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على فولنوفاخا وضيقت الخناق على القوات الاوكرانية في مدينة ماريوبل ، وإن أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية تم تعطيلها منذ بداية العملية. وبحسب متابعين عسكريين فإن ثلث اراضي الاوكرانية باتت تحت سيطرة القوات الروسية.

وفي سياق تاثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اعلن الاتحاد الاوروبي عزمه تعزيز الشراكة مع اوكرانيا وتشديدي العقوبات على روسيا، وقالت واشنطن انها بصدد الغاء وضع الدولة الكثر تفضيلا لروسيا.

وانسانيا عبر222 ألف شخص تقريبا من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا، فيما وصل أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إلى كيان العدو الاسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

من جانبها طالبت موسكو بوقف الانشطة المتطرفة لشركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وواتس اب باتجاه روسيا والمواطنين الروس.

فيما يستعد مجلس الامن لبحث قضية المراكز البيولوجية الامريكية في اوكرانيا، بعد كشف موسكو وثائق تثبت قيام الامريكيين بابحاث تقوم على نشر الاوبئة عبر الطيور والحشرات بينها فيروس كورونا وانفلونزا الطيور وامراض وبائية خطيرة.