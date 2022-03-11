قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني إن أمير البلاده السابق حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الراحل حسني مبارك حاولا منع إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وفي حوار متلفز مع صحيفة “القبس” الكويتية، تنشره على أجزاء قال آل ثاني إن الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، و”عندما قرر الأمريكان، أو العراقيين قتل صدام حسين، تدخلنا نحن لأنه لا داعي للقتل لأنه يستفز وما في داعي”.

وأضاف أنه اقترح على الأمير الاتصال بالرئيس مبارك، وهو ما جرى، إذا اتصل الأمير السابق ليلا بمبارك، وطلب منه “أن يضع ثقله” ويحاول منع الإعدام.

وأكد آل ثاني: “أنا أعرف أن مبارك اتصل بالأمريكان، وقال لهم إن تلك الخطوة قد تستفز العالم العربي” وأضاف: “وكان رد (الرئيس الأمريكي الأسبق جورج) بوش الرفض”.