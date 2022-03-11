حرب روسيا أوكرانيا.. اليمن تدخل خط المواجهة وتشعل فتيل الأزمة باستهداف البديل المعتمد من قبل حلف الناتو لتدخل العالم في كارثة حقيقية (التفاصيل)

تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم الأوضاع مع تكثيف العقوبات الأوروبية على روسيا، والرد الروسي على تلك العقوبات بقرارات الحظر المنتجات الروسية الى تلك الدول، تشن القوات اليمنية ضربات تصعيدية لإستهداف المنشآت النفطية داخل العمق السعودي.

واستهدفت حكومة صنعاء الساعات الماضية الوتر الحساس المتعلق بالأزمة النقطية العالمية، حيث أعلنت حكومة صنعاء استمرار هجماتها على المنشآت النفطية السعودية، وتبنيها هجوما بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع شركة “أرامكو” بالرياض وأبها وجازان.

وتنتظر الدول الأوروبية وواشنطن من السعودية والإمارات تعويض النفط الروسي بعد الحظر الأمريكي والدول الأوروبية، أو التخفيف من الأزمة، إلا ان القوات اليمنية تستهدف الوتر الحساس لإشعال فتيل الأزمة، وذلك للنظر في العدوان والحصار المستمر منذ سبعة أعوام.

حظر النفط الروسي

وكان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

وقال بايدن في كلمة متلفزة إن “قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا”، لافتا إلى أن هذا القرار “لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة.. وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا”.

الطائرات اليمنية تستهدف النفط المنقذ للأزمة

وتنتظر الدول الأوروبية من السعودية والإمارات تعويض النفط الروسي بعد الحظر الأمريكي والدول الأوروبية، أو التخفيف من الأزمة، إلا ان القوات اليمنية تستهدف الوتر الحساس لإشعال فتيل الأزمة، وذلك للنظر في العدوان والحصار المستمر منذ سبعة أعوام.

وكأن الحكومة اليمنية تقول لواشنطن “المدير الحقيقي للحرب في اليمن” اذا لم تنه الحصار والعدوان، سنشعل منشآت النفط السعودية والإماراتية، لنزيد الأزمة الى شدتها!!

وتعتبر السعودية والإمارات، الممول الأكبر في منظمة أوبك، اذا بقدرتهما تخفيف أزمة النفط من خلال زيادة الإنتاج من منشأتهما.

ورغم أن منظمة أوبك قد اعترفت أنها لاتستطيع تعويض ذلك النقص، إلا أن من شأنها أن تخفف الأزمة بصورة كبيرة، حيث أشار أمين عام أوبك، محمد باركيندو،خلال الاجتماع مع مسؤولين من أوبك، إلى أن المنظمة لا يمكنها حاليا أن تعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي، وأن العالم يواجه تهديدا محتملا بوقف الإمدادات من روسيا.

صواريخنا لن تتوقف عن استهداف المنشئات النفطية

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي عبر “تويتر” تعليقا على بيان الحوثيين بمهاجمة أرامكو السعودية: “صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشئات النفطية للعدو حتى رفع الحصار.

وأضاف البخيتي: على أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار باستعادة حقول النفط والغاز، والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى”.

وكان أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ “عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي ردا على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية”.