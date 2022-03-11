علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة في البيت الأبيض، عن المواجهة العسكرية المباشرة بين حلف الناتو وروسيا، وأشار الى أنها ستكون حرب عالمية ثالثة.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بـ”تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا”، لأنها ستؤدي إلى “حرب عالمية ثالثة”، على حد قوله.

وقال بايدن، في كلمة في البيت الأبيض: “لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا”، محذرا من أن موسكو “ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية” في أوكرانيا.

في المقابل، أعلن جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية. وأضاف: “الولايات المتحدة ستلغي وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع روسيا”.

وسيمهد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.

وأوضح كذلك: “سنتخذ أيضا إجراءات إضافية لحظر القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي، وخصوصا المنتجات البحرية والفودكا والأحجار الكريمة”.

اقرأ..

حرب روسيا أوكرانيا.. اليمن تدخل خط المواجهة وتشعل فتيل الأزمة باستهداف البديل المعتمد من قبل حلف الناتو لتدخل العالم في كارثة حقيقية (التفاصيل)