كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحد مقابلاته، متى سيتم استخدام السلاح النووي، بعد أن قال آمل ألا يحدث ذلك ابدا.

وأضاف: لكن من الناحية النظرية خططت لتنفيذ ما يسمى الإجابة عن ضربة مضادة، وأوضح مايعني ذلك بقوله: هذا يعني أن قرار استخدام الأسلحة النووي يمكن تنفيذه فقط في حالة اذا كان نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الخاص بنا لم يسجل اطلاق الصواريخ فحسب، أنما أعطى تنبئ دقيق ومسارات الطيران وأوقات سقوط الروؤس الحربية على الأراضي الروسية.

وتابع: وهذا ماي سمى برد على الضربة المضادة، أي انه اذا قرر شخص ما يتدمير روسيا، عندها يكون لدينا الحق القانوني في الرد.

وأوضح أنها ستكون كارثة عالمية للبشرية، ستكون كارثة للعالمية ككل.

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