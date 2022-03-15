دشنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة من مشروع “إنما يعمر مساجد الله” الذي يستهدف 4 ألف مسجد في عموم المحافظات ويقدم مفروشات وأثاث متنوعة بتكلفة 2 مليار ونصف.

وأكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، خلال تدشين المشروع، ضرورة الاهتمام بالأوقاف وتصحيح الوعي العام لدى المجتمع.

وقال مفتي الديار اليمنية: نشد على أيدي هيئة الأوقاف، مضيفا إن المسؤولين في الدولة والتجار معنيون أن يكونوا قدوة فيما يخص الأوقاف وما نؤمله منهم هو الالتزام بحدود الله.

واستهجن العلامة شمس الدين شرف الدين بعض التصرفات الخاطئة تجاه الوقف، وقال إن: مسألة الأوقاف صارت في أذهان الناس أنها مباحة وهذا يعتبر تجاوزا لحدود الله.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالمجيد الحوثي: نحن لسنا سوى أمناء من الله والقيادة للحفاظ على الوقف وإيصال الأمانة الوقفية دون انتقاص، مضيفا نحن عازمون على أن نستخرج كل مال الأوقاف ولن نسمح أن تصب أموال الأوقاف إلى جيوب تجار ومسؤولين .