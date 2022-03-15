قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إن الأسرى في سجون العدو الصهيوني ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 مارس الجاري، احتجاجا على تصاعد الإجراءات العقابية بحقهم التي تنفذها سلطات العدو.

وأوضحت الهيئة اليوم الثلاثاء في بيان نقلاً عن لسان الأسرى داخل السجون، “بأنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 مارس الجاري، وذلك لاستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال”.

وأقدمت إدارة سجون العدو الإسرائيلي صباح اليوم ، على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت الهيئة أن هذه العقوبات تأتي استكمالا للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات العدو بحقهم منذ أكثر من شهر.

وبينت أن إدارة السجون صادرت معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام أدوات الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تم مصادرتها لدواعي أمنية، كذلك منعتهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار.

كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.