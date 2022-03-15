نظم أبناء قبيلة عزلة بني إسماعيل في مديرية مناخة محافظة صنعاء، اليوم وقفة دعما لحملة “إعصار اليمن” للتحشيد والاستنفار.

وخلال الوقفة بحضور مشايخ ووجهاء العزلة والشخصيات الاجتماعية، ألقيت كلمات أكدت استمرار الصمود والثبات ومواصلة رفد جبهات الشرف بالمال والعتاد والرجال حتى تحقيق النصر.

ودعت إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم والمضي في درب الشهداء في مواجهة قوى الاستكبار دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأكد بيان صادر عن الوقفة رفض أبناء عزلة بني اسماعيل، لمشاريع الوصاية والهيمنة ودعم خيار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

ولفت إلى أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار يستدعي حشد الجهود لوضع حد لانتهاكات دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والامارات.

كما أكد البيان، جاهزية قبائل بني اسماعيل للمشاركة في معركة الدفاع عن الوطن ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من الغزاة والمحتلين.