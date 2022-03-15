أقيمت بأفلح اليمن محافظة حجة وقفة قبلية حاشدة دعماً لحملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار لمواجهة العدوان.

وندد المشاركون في الوقفة استمرار العدوان والحصار والصمت الأممي المخزي تجاه ما يرتكبه العدوان من مجازر وحشية بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وأكدوا أهمية الحشد والتعبئة والاستنفار للجبهات والتفاعل مع الحملة في كافة القرى والعزل لمساندة الجيش واللجان الشعبية في معركة الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقلاله.

وأكد بيان صادر عن الوقفة جاهزية ابناء افلح اليمن للتحرك لجبهات العزة والكرامة ورفد الجبهات بقوافل العطاء حتى تحقيق النصر.