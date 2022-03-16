على وقع الأمطار الغزيرة اليوم.. الدفاع المدني يطلق نداء عاجل لسكان هذه المناطق بالعاصمة صنعاء واستنفار كبير لفرق الانقاذ بالمصلحة لإنقاذ المواطنين العالقين

على وقع الأمطار الغزيرة اليوم.. الدفاع المـدني يطلق نداء عاجل لسكان هذه المناطق بالعاصمة صنعاء واستنفار كبير لفرق الانقاذ بالمصلحة لإنقاذ المواطنين العالقين

حذرت مصلحة الدفاع المدني المواطنين وسائقي المركبات في العاصمة صنعاء، من مخاطر السير في سائلة صنعاء القديمة حفاظا على سلامتهم من السيول المتدفقة فيها.

ودعت المصلحة في بلاغ المواطنين وسائقي المركبات في العاصمة صنعاء والمحافظات لتجنب السير في سائلة صنعاء وكل مجاري السيول والوديان والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.

يشار إلى أن مختلف المناطق في العاصمة صنعاء شهدت هطول أمطار الخير والبركة عصر اليوم الأربعاء، وتدفق للسيول في سائلة صنعاء القديمة.

إلى ذلك، باشرت ‏فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني عملها في إنقاذ المواطنين العالقين في سائلة صنعاء بعد أن جرفتهم السيول نتيجة الأمطار الغزيرة.

ووجهت مصلحة الدفاع المـدني مناشدة عاجلة للمجلس السياسي الأعلى بسرعة توفير معدات الإنقاذ للمصلحة، لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه تزمناً مع بداية موسم الأمطار.