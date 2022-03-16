بالصوت والصورة.. هزيمة ساحقة للجيش السعودي والسوداني في حيران بحجة والإعلام الحربي يكشف مشاهد نارية للمعارك العنيفة وكيف تمكن المجاهدين من تحرير 26 كيلومتر مربع وقتل أكثر من 200 مرتزق

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة وبمشاركة جميع الوحدات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية على مواقع مرتزقة جيش العدو السعودي في جبهتي حيران وبني حسن بمحافظة حجة.

وأتخذت العملية العسكرية الواسعة مسارين رئيسيين تمكن الجيش واللجان الشعبية خلالها من تطهير عدد ١١ قرية وعشرات المواقع الهامة من المنافقين ومرتزقة الجيش السعودي والسوداني في بني حسن وحيران بمحافظة حجة بمساحة اجمالية تقدر ب 26 كيلومتر مربع

وتمكن المجاهدون من تطهير قرية الظهر والعكاشية والنقرمة وجرب المهجم والمعطف والمنجورة وبني كينة الشرقي والفندق والقرية البيضاء والشبكة وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية كبيرة وضحتها مشاهد الإعلام الحربي.

وأكد مصدر عسكري للإعلام الحربي اليمني عن سقوط اكثر من 200 منافق ومرتزق سوداني بين قتيل وجريح خلال العملية وفرار من تبقى من المنافقين تاركين الياتهم وعتادهم العسكري غنيمة للمجاهدين.

واظهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي اليوم الأربعاء 16 مارس 2022م لحظات التنكيل بالعدو في المتارس والأخاديد الكبيرة التي حاول العدو اتخاذها كوسيله حمايه من بأس المجاهدين.

كما بينت المشاهد اغتنام مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عتاد عسكري كبير ومتنوع بين أسلحة ثقيلة ومتوسطة وآليات الخ..

يشار الى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي حاول اسناد مرتزقته بعشرات الغارات وإيقاف تقدم المجاهدين دون جدوى .