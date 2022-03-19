الصين تدخل خط المواجهة و”كينجال” يدخل خط المعركة والجيش الروسي يسيطر على منطقة استراتيجية وأوكرانيا تعترف وسقوط طائرة أمريكية ومصرع طاقمها وأمريكا تصدر بيان

خرجت الصين عن صمتها مساء اليوم السبت، فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وانتقدت العقوبات الأوروبية على روسيا وأكدت أن كل تلك العقوبات لم يوافق عليها مجلس الأمن الدولي.

وانتقد نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مؤكدا أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا “يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة” لدى الغرب.

وحذر المسؤول الصيني في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” من أن “الناتو في حال توسعه أكثر، فإنه سيقترب من ضواحي موسكو حيث يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين في غضون سبع أو ثماني دقائق”.

وأضاف أن “محاصرة دولة كبرى،لا سيما قوة نووية (روسيا) في زاوية، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها”. وشدد على أن حلف الناتو كان يجب أن يتفكك و “يُدرج في التاريخ جنبا إلى جنب مع حلف وارسو”.

وتابع قائلا “لكن بدلا من التفكك، واصل الناتو تعزيز قواته وتوسعه، وتدخل عسكريا في دول مثل يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان… يمكن للمرء أن يتوقع العواقب الناجمة عن السير على هذا الطريق”.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الرئيس شي جين بينغ في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة حث الأطراف في أوكرانيا على إظهار “الإرادة السياسية والحرص على استمرار الحوار والمفاوضات”، لافتا إلى أنه “يجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو إجراء حوار مع روسيا لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية وتخفيف المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا”.

دخول منظومة كينجال خط المعركة

ودخلت لأول مرة منظومة صاروخ “كينجال” الفرط صوتي في ميدان قتالي، حيث استحدمها يستخدم الجيش الروسي اليوم بتدمير مستودع كبير للصواريخ والذخيرة الجويةِ تحت الأرضِ في أوكرانيا.

وفيتما يتعلق بالكشف عن أسرار الصاروخ، رد خبيراً عسكريا روسيا عن احتمال تمكن خبراء من كشف بعض أسرار هذا السلاح المتطور، من خلال معاينة الموقع الذي استهدفه.

وقال نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الأسلحة والصواريخ “قنسطنطين سيفكوف” لـ RT: قد يجدون بقايا أو شظايا في الموقع، لكن كل القطع والأجهزة الحساسة الموجودة في رأس الصاروخ تتدمَّر بشكل كامل أثناء الانفجار.

قطع طريق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل

تقدمت قوات “لوغانسك الشعبية” إلى عمق أراضي المقاطعة لمسافة تبلغ 61 كيلومترا منذ بداية العملية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن مفارز أمامية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك حيث التقت القوات الروسية التي سيطرت على مناطق على طول شاطئ البحر.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت حتى الآن ما مجموعه 1325 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشمل 395 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و59 راجمة صواريخ، و179 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون التابعة للجيش الأوكراني.

وأضاف أن الجيش الروسي أصاب خلال اليوم الثلاثاء مطارين وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوي الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

اعتراف كييف

على ذات السياق، أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها بأن القوات المسلحة في البلاد فقدت امكانية الوصول إلى بحر آزوف.

واعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية في ملخص عملياتي، أن الجيش الروسي “حقق نجاحا جزئيا” في منطقة عمليات دونيتسك، وأنه قطع الطريق أمام القوات الأوكرانية من الوصول إلى بحر آزوف.

تحرير أكثر من 90% من أراضي لوغانسك

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية لأكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وتابع كوناشينكوف أن وحدات من جمهورية لوغانسك الشعبية تقوم في الوقت الحالي بتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية “روبيجنويه” المحررة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية هجومها بنجاح في الاتجاه الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بالسيطرة على قرى: “زولوتايا نيفا” و”نوفومايورسكويه” و”نوفودونيتسكويه” و”بريتشيستوفكا”، حيث تحركت خلال الـ 24 ساعة الماضية بمسافة 16 كيلومترا.

في ماريوبول، تطوّق وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، القوميين المتطرفين في وسط المدينة، وتواصل الضغط عليهم.

خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الطيران ومنظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الجوي والفضائي الروسية ست طائرات أوكرانية أخرى من دون طيار، بما في ذلك واحدة من طراز “بيرقدار – تي بي2”. كما قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية والطائرات بدون طيار 81 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

من بين هذه المنشآت: 4 منشآت لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3 مراكز قيادة، و8 مستودعات ذخيرة، و28 موقعاً لتخزين المعدات العسكرية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير:

183 طائرة من دون طيار، 1406 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة، 138 قاذفة صواريخ متعددة، 535 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، 1197 مركبة عسكرية خاصة.

تحطم طائرة أمريكية ومصرع طاقمها

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم السبت، أن جميع من كانوا على متن طائرة عسكرية أمريكية كانت تشارك في تدريبات عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي بشمال النرويج أمس، لقوا مصرعهم

وبحسب بيان للشرطة، كانت طائرة MV-22B Osprey التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية تشارك في تدريبات عسكرية تسمى الاستجابة الباردة عندما تحطمت في منطقة نائية. وكانت فرق الإنقاذ قد كثفت عمليات البحث منذ أمس الجمعة بعد ورود نبأ اختفاء الطائرة المذكورة.

إلى ذلك، قال الميجر جيم ستينجر، المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية، في بيان: “يمكننا تأكيد وقوع حادث يتعلق بطائرة أوسبري تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية.. كانت الطائرة تجري تدريبات في النرويج كجزء من تمرين “الاستجابة الباردة 22” وقت وقوع الحادث”، منوها بأن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وأصدرت قوة المشاة البحرية الأمريكية الثانية في وقت لاحق بيانا أكدت فيه أنها على علم بوقوع “حادث مؤسف” مع أوسبري.

كما أعلنت القوات المسلحة النرويجية ومركز تنسيق الإنقاذ المشترك لشمال النرويج بيانا أمس الجمعة أكدا فيه أنهما يجريان بحثا عن طائرة أوسبري مفقودة لم تهبط في وجهتها: “أوسبري تنتمي إلى مشاة البحرية الأمريكية وتشارك في التدريبات العسكرية النرويجية للرد البارد في النرويج.. الطائرة كان عليها طاقم من أربعة أفراد وكانت في مهمة تدريبية في مقاطعة نوردلاند، بشمال النرويج يوم الجمعة 18 مارس 2022”.

ويوجد حاليا 3000 من مشاة البحرية الأمريكية في شمال النرويج يشاركون في تدريب الناتو الذي يحمل اسم “الرد البارد 22” والذي يوصف بأنه أحد أكبر مناورات الناتو منذ نهاية الحرب الباردة. يشار إلى أن 30 ألف جندي في المجمل يشاركون في هذا التدريب.