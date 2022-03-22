تشهد العاصمة صنعاء هذه اللحظات أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، ومناطق أخرى متفرقة على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية.

وكان حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، من التواجد في مجاري السيول والوديان أثناء هطول الامطار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.

وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج، البيضاء وشبوة خلال فترتي الظهيرة والمساء وقد تشمل أجزاء من السواحل الغربية، سهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية له.

كما توقع المركز تواجد عوالق ترابية خفيفة على أجزاء من المناطق الجبلية والصحراوية والسهول الساحلية, وكذلك شابورة مائية وضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية.

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الصحراوية والهضاب الداخلية والطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب وجود العوالق الترابية، والشابورة المائية والضباب والسحب المنخفضة.

وأفاد المركز بأن كمية الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت كميتها في بعض محطات الرصد الجوي في إب : 2.4 ملم , عمران : 0.2 ، لافتاً إلى أن أمطاراً متفرقة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوية .