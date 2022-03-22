خرجت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بتصريحات جديدة أكدت من خلالها ”أن من يحاصر الشعب اليمني ويقتل المدنيين في مختلف مناطق اليمن سيدفع الثمن غاليا في عقر داره عملا بمبدأ ”العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم “.

“هشام شرف” وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء قال: ”إن الجمهورية اليمنية تعرضت منذ 26 مارس 2015 وما تزال تتعرض لأبشع “حرب” استهدفت البشر والحجر، وكل مقدرات الشعب اليمني الاقتصادية والخدمية ولم يستثن حتى المقابر” حد قوله.

وردا عن التصريحات الأمريكية الأخيرة قال ”شرف” إن : ” تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أشار فيه إلى “أن هجمات قوات الدفاع اليمنية في العمق السعودي استهدفت أماكن مدنية بما فيها منازل ومساجد” مجاف للحقيقة.

وشدد الوزير شرف على التأكيد على أن قوات صنعاء: “لا تستهدف المدنيين أو أي منشآت ذات طابع مدني، وأهدافها بحسب قواعد الاشتباك خلال فترات الحروب، عسكرية وحيوية وذات طابع اقتصادي مرتبطة بتحريك وتمويل قدرات التحالف العسكرية كالقواعد الجوية”.