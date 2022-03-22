كشفت صحيفة عرب جورنال عن حالة ارتباك وطوارئ غير مسبوقة تعيشها السلطات السعودية في منطقة جيزان جنوب المملكة، عقب عملية كسر الحصار الثانية التي نفذتها القوات المسلحة والتي كان من أهدافها مواقع حيوية في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، وجه ولي العهد السعودي بإجراء تحقيقات مكثفة ووصلت لجنة تحقيق من الرياض مكونة من جهات أمنية وعسكرية واستخباراتية ومكافحة الإرهاب والمباحث، إلى جيزان وبدأت بإجراء تحقيقات واعتقالات طالت مسؤولين ومواطنين على خلفية الضربات.

ووفقا للصحيفة فإن الجانب السعودي تفاجأ بدقة المعلومات الاستخباراتية لدى قوات صنعاء، وتمكنها من تنفيذ عملياتها وضرب الأهداف بدقة عالية.