“خاص”

صراخ تل ابيب

الحوثيون يعلنون الحرب على السعودية ويلمحون الى استهداف اسرائيل والحرب عند الابواب والسعودية في محنة ونفط الخليج يحترق وامريكا تدير ظهرها للسعودية، والاعلامي الصهيوني “اليؤر ليفي” محلل الشؤون العربية في موقع يديعوت أحرونوت العبري قال: “يجب أن تقف إسرائيل علانية إلى جانب السعوديين، وليس فقط وراء الكواليس، هذه فرصة يجب أن تأخذها بكلتا يديها”.

والمحلله الصهيونية “كارولين جليك في صحيفة إسرائيل اليوم” قالت: “بغياب مظلة أمريكية، يوجد لنا بديل واحد فقط، الدخول إلى الدور القيادي الرائد في الشرق الأوسط، الذي تركته واشنطن لمصيره”، وجاء ذلك بعد عملية كسر الحصار الثالثة وبعد خطاب السيد القائد / عبد الملك بدر الدين الحوثي “يحفظه الله وينصره” بمناسبة ذكرى يوم الصمود.

والعدو الصهيوني يتخبط ويتحسس رأسه من ميدان يمن الايمان والانصار والجيش واللجان وللصهيونية العالمية شأن اخر غير مُعلن مع تراجع ملحوظ لدور البوارج الحربية الامريكية والطيران الامريكي في العدوان على اليمن لاى سبب كان لم يتضح بعد بصيانة البوارج اواعطال فنية بالاقمار الصناعية العسكرية او بأزمة اوكرانيا روسيا او بحر الصين الجنوبي تايوان او لانقاذ الراسمالية المترنحة.

او لغرض في نفس الصهيونية العالمية لاحداث فتن وحروب اهلية في امريكا نفسها تؤدي الى نقل حوالي 5 مليون يهودي الى فلسطين المُحتلة على وقع تصعيد خلاف مفتعل ومُستعر بين بايدن الحزب الديمقراطي الموصوف باليساري الراسمالي الفاشل وبين اليمين الترامبي العنصري الحزب الجمهوري.

حيث ظهرت دعوات بالاعلام العبري الى تصعيد حكومات يمينية عنصرية بالعالم، فهي تمثل قيم الديمقراطية حسب زعمهم بل هى دعوات لاستنساخ دواعش امريكية اوروبية متوحشة بالخطاب العنصري والعرق الابيض، لخلق فوضى خلاقة في امريكا واوروبا والعالم لتغيير الخرائط السياسية بالعالم كمبرر لشرعنه توسع كيان بني صهيون.

ولذلك فان كل مايحدث بالاستراتيجية هو تبادل ادوار بين ادوات الصهيونية العالمية وبسياسة “فرق تسد” مع تحييد تل ابيب اسرائيل عن المواجهات العسكرية والفوضى الخلاقة والامراض والاوبئة والازمات الاقتصادية التي تعصف وستعصف بالعالم لاحقاً، وجعلها وكر امن تدير المؤامرات والاحلاف العدوانية عن بعد، وفي نفس الوقت هي مكان جاذب لكل يهود العالم للانتقال اليها كملاذ امن، ولتتحول معاناة الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن والبشرية في نهاية المطاف الى ثمار للصهيونية والكيان العبري بالقرن الواحد والعشرين الميلادي.

أمريكا الديماغوجية

مستشار الأمن القومي الامريكي “جايك سوليفان”، وفي بيانه اليوم بخصوص “عملية كسر الحصار الثالثة” قام بالادانة ووصفها بالاعمال الإرهابية وتهدف إلى إطالة معاناة الشعب اليمني ودعى الحوثيون “حسب تعبيره” على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع، وتعهد سوليفان بتقديم الدعم الكامل للسعودية والامارات في الدفاع عن انفسهم من هجمات الحوثيين، ودعا سوليفان المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذوه، وكذلك جاء بيان الاتحاد الاوروبي،

وعلى ذات السياق كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن طرحها مشروع قرار دولي بشان السلام في اليمن، مشيرة إلى أن المشروع يتم تداوله في مجلس الأمن قبل طرحه للتصويت رسميا،وتزامن ذلك مع دعوة المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، في تصريح جديد له الى ضرورة إنهاء النفوذ الأجنبي في اليمن بما فيه السعودي كشرط لإنهاء الحرب.

وتزامن ذلك مع هجوم صحيفة الواشنطن بوست الامريكية المقربة من الحزب الديمقراطي والرئيس الامريكي بايدن على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مسرحية رفض بن سلمان ادانة روسيا لغزوها اوكرانيا ورفع انتاج النفط، حيث وصفت صحيفة “واشنطن بوست” في مقال افتتاحي لها ان بن سلمان بـ”المثير للاشمئزاز والبلطجة”ومؤكدة ضرورة سحب الملف اليمني من السعودية وتدويله، واضافت الواشنطن بوست ان بن سلمان يقترح علاقات أوثق مع الصين، فمن غير المرجح أن تضع بكين طائرات حربية على مدرج مطار الطائف لإنقاذ السعودية من صواريخ اليمن صنعاء.

ومن جهة اخرى صعد الرئيس الامريكي بايدن من لهجته تجاة الرئيس الروسي بوتين وبعد ان وصفه سابقا بمجرم حرب وقاتل، وصفه يوم امس السبت بانه “جزار” كمؤشر على ان اولويات امريكا بالاهداف المعلنة هى مواجهة روسيا، وان امريكا وحلف الناتو غير قادر بالزمن المنظور على استمرار حماية مشيخات الخليج وتل ابيب وتشتيت قدراته العسكرية في اليمن.

وليظهر بمظهر الذئب الداعي والساعي الى التهدئة وانهاء حرب اليمن بمايضمن تدوير اوراقه المتسخة الخائنة باليمن ودمجها في اى حل سياسي قادم وتجميدها ثم الانقضاض لاحقاً بعد ان ينتهي من الدب الروسي والتنين الصيني والطبع يغلب التطبع، وثقافة اليانكي الامريكي هي ثقافة نهب وقتل وغدر استعماري راسمالي امبريالي عنصري متوحش في كل الاحوال والظروف، وصمود اليمن خلال 7 سنوات عدوان فرض واقع على امريكا ان تظهر بمظهر الذئب الداعي لصلاة الفجر.

روسيا الرأسمالية

تجيد روسيا الراسمالية لعب دور التاجر بالربح والخسارة بالورقة اليمنية، من خلال التعامل مع مشيخات الخليج الاستعمارية بعد الازمة الاوكرانية، وعندما تشعر روسيا بوجود تقارب مشيخات الخليج مع امريكا واوكرانيا على حسابها، تتحدث روسيا عن تكنولوجيا صواريخ اليمن صنعاء وتتحدث عن الرئيس هادي الهارب من بلاده اليمن من 7 سنوات في دوله مجاوره كتلميح خبيث على انتهاء دوره كرئيس.

وعلى الفور نرى ونسمع احاديث لمشيخات الخليج الاستعمارية عن اليمين المتطرف في اوكرانيا والحوار السلمي لحل ازمة اوكرانيا، ولليمن قواعد اشتباك لكسر الحصار الظالم والعدوان الغاشم ومع ارتفاع الادخنة في عمق العدو السعودي يتصاعد الصراخ السعودي لاستدعاء المارينز الامريكي لغزو واحتلال اليمن، بعد عجز العدوان وادواته المحلية في وقت انشغال امريكا بجبهة اوكرانيا اليهودي زيلنسكي بجبهة الصهيونية العالمية في اوروبا لاهداف صهيونية والسعودي يلوح بالارتماء للحضن الاسرائيلي بالعسكر بالارتماء للحضن الصيني الروسي بالنفط واليوان الصيني والاسرائيلي بالاستثمار و ليدفع بانظمة خيانة التطبيع للساحل الغربي.

من وراء جدار

اليهودي الصهيوني يريد اليوم محاربة الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن والساحل الغربي بانظمة خيانة التطبيع من عرب مصر والاردن والمغرب وعسكر السودان من اعراب خيانة التطبيع السعودية والامارات وقطر والبحرين، وبنكهة تركيا الخيانة الماسونية اردوغان واخوانها ودواعشها.

وبمشاركة جزئية من الغرب الامريكي والبريطاني والاوروبي لخلق وضع ما على ميدان اليمن بعد 7 سنوات عدوان فاشل، ومالم تحققه بريطانيا الاستعمار وامريكا الامبريالية ودواعش التكفير والخونة والعملاء بالماضي والحاضر يراد تحقيقة عبر انظمة خيانة التطبيع عرب واعراب وعجم مسلسل قيامة عصمان الطوراني التركي، وهم بالواقع والحقيقة يتملكهم فوبيا اليمن مقبرة للغزاة من زمن الرومان والبرتغال ويمن الايمان والحكمة اليمانية الى عصر الانصار والجيش واللجان الشعبية، ومقبرة الغزاة في مياة البحر الأحمر والساحل الغربي لليمن بالانتظار بعون القوي العزيز.

ايلات الصهيوني ومبادرة المشاط

الرئيس مهدي المشاط قدم يوم امس السبت 26مارس 2022م، مبادرة وبشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 ايام، والاستعداد لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي، وينحسب ذلك وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية بالداخل لمدة 3 أيام والالتزام النهائي والثابت إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا اليمن، واطلاق متبادل لجميع الاسرى …الخ

ولأن عدونا مُسطر بالقرآن الكريم وموصوف بالاشد عداوة للذين ءامنوا الكيان الصهيوني تل ابيب، والمؤمن لايلدغ من جحره مرتين والعدو الاصيل اليهودي الصهيوني وبشكل مُعلن ومن اوكاره بالمستوطنات الصهيونية الغاصبة لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية ومن عواصم خيانات التطبيع يقود وبشكل مُعلن تحالفات واحلاف امنية وعسكرية واستخبارية وسياسية واعلامية من الخونة والعملاء والمرتزقة احزاب وافراد وكيانات ودول وانظمة ليدفعهم الى مقامرات عسكرية في اليمن خاصة الساحل الغربي، والوطن العربي وايران عامة وهو امن ومستأمن في اوكاره وطامح للتمدد والتوسع والشرعنه وعلى وقع ماسمي باتفاقيات ابرهام وبرهوم مع تل ابيب من قبل عام.

واليوم على وقع انعقاد مؤتمر الدوحة في قطر اليوم السبت 26مارس 2022م، الذي دعى فية امير قطر..، وبذلك كله واكثر مما لانعرفه من خبث تحالف يهود تل ابيب مع مكر نصارى الغرب الراسمالي مع انبطاح اعراب وعرب وعجم تركيا خيانة التطبيع، فلا فائدة من مبادرات وهدن وتهيئة وحوار ومفاوضات.

والحل هو فتح خيبر الزمان والمكان من بوابة ميناء ايلات الصهيوني على البحر الاحمر كفعل اسعافي اولي عاجل لابد منه لوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن، كمقدمة لعمل ناجع وعلاج شافٍ لكل معاناة الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن والبشرية جمعاء، باتباع استراتيجية رسول الرحمة للعالمين محمد صلّ الله عليه وآله وسلم باجتثاث اليهود اولاً، من الديار الاسلامية العربية باجتثاثهم من فلسطين كل فلسطين.

وبعدها فتح مكة المكرمة تحصيل حاصل وسلماً والسيوف في اغمادها وبرأس حربة الكتيبة الخضراء، كتيبة رسول الرحمة للعالمين كتيبة احفاد الرسول الكريم وشرعجية فنادق عواصم العدوان والاستعمار الجديد القديم، هم ادوات للصهيونية العالمية بالوراثة والعمالة والخيانة والارتزاق كامتداد لسلاطين وعملاء الاستعمار الانجليزي والعار الخالد هو مصيرهم من الماضي للحاضر والمستقبل لقوم مؤمنيين.. يارب العالمين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

27مارس2022م