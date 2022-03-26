كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السيت، عن طلب السعودية، عبر الوسيط العراقي، التباحث بشأن الملفات الإقليمية، مؤكدا ترحيب بلاده بإعادة العلاقات مع السعودية مع استمرار الاعتراض على حرب اليمن.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيـراني، إن “السعودية طلبت من إيـران رسميا، عبر الوسيط العراقي، المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن”، معربا عن موقف إيـران المعارض كليا لاستمرار الحرب، حسب وكالة الأنباء الإيـرانية- إرنا.

ونفذت القوات المسلحة أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.