قررت سلطات شمال مقدونيا طرد خمسة دبلوماسيين روس، حسبما أفادت وكالة الأنباء المقدونية الشمالية MIA اليوم الاثنين.

وحسب الوكالة، فقد “تم استدعاء السفير الروسي في مقدونيا الشمالية سيرغي بازدينكين إلى وزارة الخارجية يوم الاثنين لتسليمه مذكرة دبلوماسية تفيد بأن خمسة موظفين في السفارة الروسية يصنفون أشخاصا غير مرغوب فيهم.” وأضافت الوكالة أمن يتيعين على الدبلوماسيين المعنيين مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.

يذكر أنه في عام 2021 قامت سلطات مقدونيا الشمالية مرتين بطرد موظفيين في السفارة الروسية، فيما أشارت الخارجية الروسية على خلفية تلك التطورات إلى أن “إدارة شمال مقدونيا تواصل السير على طريق المواجهة، دون الاكتراث بحقيقة أن مثل هذه الخطوات تضر بالعلاقات الثنائية”.

روسيا تطرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين

على ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طردها 3 دبلوماسيين سلوفاكيين ردا على طرد سلوفاكيا لثلاثة دبلوماسيين روس من السفارة الروسية لدى سلوفاكيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن على الدبلوماسيين السلوفاكيين مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، كذلك فقد احتجت روسيا لدى سفير سلوفاكيا بسبب العراقيل التي تعترض عمل الدبلوماسيين الروس.

وكانت سلوفاكيا قد طردت، في مارس الجاري، ثلاثة دبلوماسيين روس من براتيسلافا بعد مزاعم قيامهم بالتجسس.