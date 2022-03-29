تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم الثلاثاء، من اسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ان الطائرة التجسسية التي تم اسقاطها بسلاح مناسب

أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

وتعد سكان ايغل واحدة من عدة طائرات امريكية تم اسقاطها في محافظات يمنية عدة ابرزها الحديدة ومارب والجوف وحجة

وتبلغ قيمة الطائرة (سكان إيغل Scan Eagle )، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.