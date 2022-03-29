أجلت الأمم المتحدة، اليوم ترتيبات صفقة تبادل قوائم الأسرى بعد أن كان مقررا تسليمها اليوم .

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الاسرى إن الأمم المتحدة ابلغتهم بتأجيل موعد تسليم كشوفات الاسرى المتوقع تبادلهم، أسبوع اخر، مشيرا في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سبب التأجيل يعود لعدم جاهزية الطرف الأخر.

وكان المرتضى اشار في تصريح سابق إلى أن ترتيبات جديدة تبدا اليوم بتسليم قوائم الاسرى للأمم المتحدة على أن يتم اسناد مهام التنفيذ للصليب الأحمر بعد لقاء تدعوا له الأمم المتحدة في اعقاب الموافقة على القوائم الجديدة.

وقال المرتضى بان الصفقة المتوقع ابرامها وتضم شقيق نجل هادي ووزير دفاعه السابق إلى جانب اسرى من الجنود والضباط السعوديين تم التفاوض حولها لـ”4 اشهر.

وأوضح المرتضى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن ‫1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل الإفراج عن ‫823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين بالإضافة إلى ناصر منصور هادي، ومحمود الصبيحي.