أعلن كيان العدو الإسرائيلي حالة طوارئ اثر عملية عسكرية فلسطينية تسببت بمصرع وإصابة العشرات من المستوطنين.

وقتل 5 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 6 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في عمليات إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة قرب تل أبيب.

وأعلن حالة الطوارئ في تل أبيب، وعقد رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي يعقد اجتماع طارئ مع وزيري الدفاع والأمن الداخلي ومسؤولي الاستخبارات اثر العملية.

وأفادت مصادر في القدس المحتلة، أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة “بني براك” التي “يقطنها مستوطنون متشددون”، مشيرةً إلى أن المرحلة “الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وأعلنت وسائل إعلام كيان العدو سقوط 5 قتلى في عملية إطلاق نار من مسلّح على دراجة نارية في “بني براك” شرقي “تل أبيب”.

وبحسب موقع “0404” الإسرائيلي، فإن إطلاق النار وقع في أماكن متعددة في “بني براك” في “تل أبيب”، وأن “القوات الطبية تعالج الجرحى، بينما جراح بعضهم خطيرة”.

وقالت مصادر، أن المهاجم استشهد برصاص شرطي صهيوني، مشيرةً إلى أن مصادر كيان العدو الإسرائيلية أعلنت أن المنفذ هو ضياء حمارشة من قرية يعبد قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

بالتزامن، قالت وسائل إعلام كيان العدو الإسرائيلي أن “منفّذ العملية الفلسطيني ضياء حمارشة (26 عاماً)، من يعبد في جنين في الضفة الغربية، وهو أسير محرَّر”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه “في الساعة القريبة المقبلة سيُجري رئيس الحكومة ووزير الأمن ورؤساء المؤسسة الأمنية مشاورات أمنية بعد عملية بني براك”.

وكانت شرطة كيان العدو الإسرائيلي ذكرت في وقت سابق أن إطلاق النار نفذه مسلح يستقل دراجة نارية.

واحتشد مستوطنون إسرائيليون غاضبون وسط مدينة بني براك على مقربة من موقع الهجوم وهم يهتفون بالموت العرب ويدعون لإسقاط حكومة نفتالي بينيت وتحميلها المسؤولية.

ومساء الأحد، قتل مستوطنان شرطيان إسرائيليان وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار نفذه مسلحان في مدينة الخضيرة جنوب حيفا.

واعتبرت فصائل فلسطينية أن عملية إطلاق النار في الخضيرة رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقمة النقب التي شارك فيها وزراء خارجية 4 دول عربية.

حركة الجهاد الإسلامي تبارك

وفي ردود الفعل الفلسطينية، باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية بني براك واعتبرتها “تأكيدا للإصرار الفلسطيني على تدفيع احتلال كيان العدو الإسرائيلي ثمن عدوانه وارهابه”.

وقالت الحركة في بيان إن كيان العدو المحتل يتحمل كامل المسؤولية عما يرتكبه من جرائم، وأضافت أن هذه العمليات هي رد فعل طبيعي على ما ارتكبه كيان العدو المحتل من قتل وتدمير للمنازل وإتلاف للحقول.