أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الأحد، وصول سفينة ‎المازوت “سيبلاندر سافير” إلى غاطس ميناء ‎الحديدة بعد احتجازها لمدة قاربت ثلاثة أشهر، فيما لاتزال 3 سفن بنزين إسعافيه محتجزة في منطقة احتجاز العدوان.

وقال المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل، في منشور على تويتر: ‏وصلت إلى غاطس ميناء ‎الحديدة سفينة ‎المازوت “سيبلاندر سافير”بعد احتجازها لمدة 88يوماً.

وأوضح المتوكل أن تحالف العدوان لايزال يحتجز 3 سفن ‎بنزين اسعافية في منطقة احتجاز التحالف قبالة جيزان، معربا عن أمله من المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بالإسراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حِدة أزمة الوقود.