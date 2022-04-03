عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين لتخفيف معاناتهم في شهر رمضان (وهذا ما سيحدث خلال أيام رمضان)

عاجل الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة لجميع المواطنين لتخفيف معاناتهم في شهر رمضان (وهذا ما سيحدث خلال أيام رمضان)

زفت العاصمة صنعاء، بشرى سارة للمواطنين ذوي الإحتياجات خلال شهر رمضان المبارك بفتح مطابخ خيرية جديدة.

واُفتتح بمديرية آزال بأمانة العاصمة، يوم الأحد، ثمانية مطابخ خيرية، بدعم فاعلي الخير لتغطية حاجة المجتاجين.

وفي التدشين أوضح مدير المديرية محمد الغليسي، أن المرحلة الأولى من هذه المطابخ الرمضانية تستهدف تقديم وجبة الإفطار للأسر المحتاجة والفقيرة في أحياء الفوارس والرماح ونقم وظهر حمير ومسيك.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح خمسة مطابخ أخرى خلال الأسبوع الحالي، في إطار مشروع إفطار الصائم الذي يستهدف تقديم ثمانية آلاف وجبة إفطار يومياً للحالات المستهدفة بمديرية آزال خلال شهر رمضان.

وأكد الغليسي أن هذه المشاريع الخيرية، تأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة، لإحياء قيم التكافل الاجتماعي، واستشعار المسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم.

ونوه بدور شركاء الخير والإحسان من التجار والخيرين والميسورين، في دعم المطابخ الخيرية، داعياً الى تبني المزيد من المشاريع الخيرية، لنيل الأجر والثواب من الله عز وجل.